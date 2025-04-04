Госсекретарь США Марко Рубио на встрече Совета Украина — НАТО пообещал спросить мнение Украины и ЕС о договоренностях с Россией по решению украинского конфликта.

Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД НАТО в Брюсселе.

«Он заверил нас в этом», — подчеркнула она, отвечая на вопрос, обещал ли Рубио уважать «красные линии» Евросоюза на переговорах с Россией.

Как отметила Каллас, Рубио в разговоре с ней также заверил главу дипломатии ЕС о том, что нельзя говорить об Украине без Киева.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что европейские политики ошибаются, утверждая, что Россия является для Евросоюза (ЕС) главной угрозой.

Лидеры ЕС заявляют, что Россия — это главная угроза в мире. Но при этом покупают российский газ на миллиарды и тратят на оборону один процент ВВП, тогда как США тратят 3-4%, указал Вэнс.

Ранее журналист Чей Боуз назвал «русофренией» подготовку Европы к предполагаемой войне с РФ.