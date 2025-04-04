Бункер президента Украины Владимира Зеленского может располагаться на глубине около 40 метров, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, такое сооружение, построенное во времена СССР из надежного бетона, не защитит только от удара ракетами «Кинжал» и «Орешник».

Все бункеры Зеленского еще советской постройки, закладывались с учетом ядерной войны. Они бетонные, тогда бетон был очень хорошим, нужны специальные боеприпасы типа «Кинжала» или «Орешника». Там должна быть система вентиляции, все очень серьезно. Метров 40, можно сказать и так. Очень большая глубина, достать трудно, — сказал Дандыкин.

Он добавил, что бункер может располагаться в горах, например, в Карпатах. По словам военэксперта, в сооружении должны быть запасные командные пункты и все необходимое для выживания.

Охрана у Зеленского из Великобритании. Он чувствует опасность, им же придуманную. Хотя [это может быть оправдано] после случившегося на переговорах с [Дональдом] Трампом (президент США. — NEWS.ru), после того, как глава Минобороны США [Пит Хегсет] не посетил базу Раммштайн, — добавил Дандыкин.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что по двум из шести бункеров Зеленского можно применить комплекс «Орешник», по остальным четырем целям лучше использовать высокоточную ракету «Кинжал». По его словам, основным критерием при выборе боеприпасов является нахождение поблизости гражданских лиц.