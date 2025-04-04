Трамп сделал заявление после визита Дмитриева в США

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские власти ведут активные переговоры по урегулированию украинского кризиса, в том числе и с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем российского лидера Кириллом Дмитриевым. Видеозапись его заявления публикует РБК.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о том, что в ходе своего визита в Вашингтон встретился с чиновниками Белого дома и сенаторами-республиканцами.

Отвечая на вопрос журналистов, Трамп отметил, что его администрация делает все возможное, чтобы остановить кровопролитие.

«Я просто скажу вам, что сейчас идет много хороших разговоров об Украине, России. Мы общались с дипломатом из России. Мы говорили об этом. Мы хотели бы, чтобы это прекратилось как можно скорее, потому, что в неделю убивают тысячи людей. В основном солдат», - пояснил президент США.

При этом по итогам визита в США Кирилл Дмитриев отметил, что был достигнут значимый прогресс в переговорах о прекращении огня. По его мнению, администрация Трампа слышит позицию РФ и понимает озабоченности Москвы.