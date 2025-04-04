Идея президента России Владимира Путина о создании на Украине временного правительства — это реализация миротворческого плана американского лидера Дональда Трампа, считает председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Владимир Путин предлагает ввести на Украине временную администрацию под эгидой ООН как механизм реализации сделки, предложенной Трампом», — написал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

Председатель совета движения «Другая Украина» считает, что Трампу необходимо прислушаться к этому предложению российского лидера.

По его словам, такой механизм предусматривает не просто прекращение огня, а именно установление мира и обеспечение «разрядки в регионе».

В Белом доме ответили на предложение Путина об управлении Украиной

Кроме того, Вашингтон сможет реализовать свои бизнес-планы по редкоземельным металлам.

Как утверждает Медведчук, администрация Трампа должна рассмотреть идею об установлении временного правительства, чтобы создать условия для долгосрочного мира.

Виктор Медведчук и ранее уже писал о том, что введение временного управления является шансом спасти Украину.