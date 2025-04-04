Стала известна возможная дата телефонных переговоров Путина и Трампа

Следующий телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться до или после предстоящих выходных, сообщает издание Politico.

"Есть ожидания, что еще один телефонный разговор между Трампом и Путиным состоится или до, или после этих выходных", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на источники в Европе.

С момента вступления Дональда Трампа в должность президента лидеры России и США общались дважды. Первый телефонный разговор состоялся 12 февраля. Тогда Путин и Трамп обсудили урегулирование украинского кризиса, а также договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.

Вторая беседа состоялась 18 марта. На этот раз Путин, среди прочего, положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным. Тем не менее Украина продолжает наносить удары по российским энергетическим объектам.