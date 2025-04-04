Пентагон захотел получить доступ к российским военным архивам

Министерство обороны США через Агентство по учету военнопленных и пропавших без вести хочет изучить российские военные архивы, объявив тендер на поиск соответствующих специалистов для этого, пишет RT.

По условиям тендера, подрядчик должен предоставить одного руководителя исследований и двух исследователей, в обязанности которых войдет работа и анализ материалов в российских архивах, онлайн-базах данных, библиотеках и других русскоязычных источниках.

«В числе источников, упомянутых в документации, — Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО), Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА) и Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ)», - отмечает издание.

Также необходимо будет составлять профессиональные отчеты на русском и английском языках, вести переговоры с американскими и российскими официальными лицами, включая дипломатов, высокопоставленных военных и руководителей государственных структур. Срок подачи заявок – до 5 апреля.

При этом военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин уверен, что такой интерес американцев к российским военным архивам связан с желанием Вашингтона получить данные по потерям ВС России в ходе последних конфликтов.

Ранее Мосгорсуд приговорил гражданина США Евгения (Джина) Спектора к 15 годам колонии по делу о шпионаже. По данным ФСБ, Спектор в интересах Пентагона и «аффилированной с ним коммерческой организации» собирал сведения для создания «системы генетического скрининга жителей РФ», в том числе относящиеся к гостайне.