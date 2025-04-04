Экс-глава МИД Украины переехал в квартиру за 282 тысячи долларов

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сменил место жительства — теперь он живет с гражданской женой Светланой Павелецкой, которая купила квартиру за 282 тысячи долларов (более 23,7 млн рублей) в центре Киева. Как сообщает «МК», сюжет об этом показали на украинском телеканале.

Кулеба начал встречаться с Павелецкой в 2021 году после развода со своей первой женой — депутатом Киевского городского совета Евгенией Кулебой. Его новая избранница заявила журналистам, что за коммунальные услуги платит бывший министр: в месяц он отдает 8,5 тысяч гривен (около 17,3 тысяч рублей в месяц).

Экс-глава украинского МИД также рассказал, что в квартире не было холодильника и телевизора. Он купил их при переезде.

Напомним, что Кулеба возглавлял МИД Украины с марта 2020 по сентябрь 2024 года. Отставку Владимир Зеленский объяснял тем, что дипломату «не хватает энергии для продвижения поставок оружия».