Politico: Британия, Польша и Северная Европа обсуждают создание оборонного фонда

БРЮССЕЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Великобритании, Польши и стран Северной Европы обсуждают создание совместного фонда для финансирования оборонных нужд. Об этом европейскому изданию Politico сообщили два европейских дипломата и чиновник.

По их словам, основная идея заключается в создании возможности совместных закупок вооружений по более низким ценам, а также получения выгодный займов на оборонные нужды. Дипломаты ЕС подтвердили, что британская сторона на прошлой неделе обсудила эту идею с представителями финансовых ведомств Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландов и Польши. Ожидается, что стороны продолжат дискуссию во время встречи министров финансов стран Евросоюза в Варшаве на следующей неделе.

Инициатива может быть открыта для европейских государств, которые готовы к большим военным расходам, имея при этом низкие государственные долги, пишет Politico. Это исключает участие в нем большинства стран Южной Европы, в том числе Франции, Италии и Испании.