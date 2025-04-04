Принц Гарри заговорил о «вопиющей лжи» на фоне скандала с созданной им организацией

Принц Гарри предпринял тонко завуалированную атаку на председателя благотворительной организации Sentebale, основанной им два десятилетия назад, за “вопиющую ложь”, поскольку было начато расследование заявлений об управлении этой организацией.

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В заявлении, опубликованном в ответ на решение Комиссии по благотворительности возбудить “дело о нарушении законодательства”, принц Гарри выразил надежду, что “тщательное расследование” “раскроет правду”.

Гарри утверждает, что для него “душераздирающе наблюдать за недавними событиями, особенно когда такая вопиющая ложь ранит тех, кто десятилетиями вкладывал средства в достижение этой общей цели”.

На прошлой неделе было объявлено, что Гарри покинул благотворительную организацию вместе со своим соучредителем и коллегой-меценатом принцем Лесото Сейсо и пятью попечителями после ссоры с председателем правления Софи Чандаука.

Чандаука подала иск в верховный суд, чтобы предотвратить свое отстранение, и пожаловалась в Комиссию по благотворительности на поведение попечителей организации, пишет The Guardian.

В последующих выступлениях в средствах массовой информации Чандаука обвинила Гарри в “масштабных преследованиях и травле” за то, что он опубликовал новость о своем решении уйти в отставку, “не поставив в известность ни меня, ни моих страновых директоров, ни моего исполнительного директора”.

В четверг Комиссия по благотворительности заявила, что она активизировала свои действия после первоначального контакта с заявителями, добавив, что она “находится в прямом контакте со сторонами, которые выразили обеспокоенность, для сбора доказательств и оценки соблюдения благотворительной организацией и попечителями в прошлом и настоящем своих юридических обязанностей”.

Далее в заявлении говорилось: “Цель регулирующего органа, в соответствии с его уставной компетенцией, будет заключаться в том, чтобы определить, выполняли ли нынешние и бывшие попечители благотворительной организации, включая ее председателя, свои обязанности в соответствии с законом о благотворительности.

Комиссия не является арбитром или посредником и руководствуется принципом обеспечения того, чтобы попечители выполняли свои основные обязанности по отношению к своим благотворительным целям и бенефициарам”.

В ответ Гарри сказал, что испытывает облегчение от того, что было начато расследование в отношении благотворительной организации, которую он основал в 2006 году в память о своей матери, Диане, принцессе Уэльской.

Сын британского монарха сказал: “С момента основания Сентебале почти 20 лет назад у нас с принцем Сейсо была четкая цель: поддержать детей и молодежь на юге Африки в память о наших матерях. То, что произошло за последнюю неделю, душераздирающе, особенно когда такая откровенная ложь ранит тех, кто десятилетиями вкладывал средства в достижение этой общей цели. Никто не страдает больше, чем бенефициары самого Сентебале. От имени бывших попечителей и меценатов мы выражаем облегчение в связи с тем, что Комиссия по благотворительности подтвердила, что они проведут тщательное расследование. Мы полностью уверены, что это раскроет правду о том, что вынудило нас уйти в отставку. Мы по-прежнему надеемся, что это позволит немедленно передать благотворительную организацию в надежные руки на благо сообществ, которым мы служим”.

Чандаука, корпоративный юрист из Зимбабве, работавшая в компаниях Meta и Morgan Stanley и возглавлявшая биотехнологическую компанию в Нью-Йорке, рассказала, что она впервые подняла “вопросы управления” в Сентебале в комиссии в феврале.

Она рассказала: “Для полноты картины я должна упомянуть, что в прошлом году мы инициировали проверку внутреннего управления, результатами которой мы поделимся с Комиссией по благотворительности. Мы надеемся, что в совокупности эти действия дадут широкой общественности, нашим коллегам, партнерам, сторонникам, донорам и сообществам, которым мы служим, уверенность в том, что Сентебале и его новый попечительский совет действуют надлежащим образом, чтобы продемонстрировать и обеспечить надлежащее управление и здоровую культуру для процветания Сентебале”.

Женщина добавила: “Тем временем наша исключительная исполнительная команда и оперативный персонал по-прежнему сосредоточены на повседневной деятельности благотворительного фонда, обеспечивая непрерывность нашей работы и выполнение миссии. Мы ценим терпение, понимание и огромную поддержку, которые мы получили от наших существующих и потенциальных партнеров и сторонников, и с нетерпением ожидаем продолжения совместной работы с вами, поскольку мы настраиваемся на амбициозное будущее”.

Чандаука, которая стремилась реструктурировать благотворительную организацию, переместив ее руководство в Африку и сосредоточив усилия на сборе средств в США, жаловалась на “плохое управление, слабую исполнительную власть, злоупотребление властью, травлю, домогательства, женоненавистничество, мизогинию в отношении чернокожих женщин” в организации.