Президент России Владимир Путин «тянет время», выдвигая новые требования в рамках продолжающегося процесса урегулирования на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Reuters.

4 апреля сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако его советники настоятельно рекомендуют отказаться от звонка, пока Россия не согласится на полное прекращение огня на Украине. Несмотря на эти рекомендации, Трамп уверен, что оба президента готовы к урегулированию конфликта, и может принять решение о звонке в любое время.

Бербок призвала США не поддаваться тактике России по переговорам

При этом официальные лица предупреждают, что Трамп может принять решение о звонке в любое время, несмотря на рекомендации своего окружения. Сам Трамп выразил уверенность в том, что и российский, и украинский президенты готовы к соглашению об урегулировании конфликта.

Ранее глава РФПИ Дмитриев встретился с сенатором Грэмом в США.