Стало известно, с кем Дмитриев встречался в Вашингтоне

Российский переговорщик Кирилл Дмитриев встретился с чиновниками Белого дома и сенаторами-республиканцами во время своего визита в Вашингтон. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех американских чиновников, знакомых с ходом встреч.

Как отмечает NBC, неясно, заходил ли президент США Дональд Трамп на эти встречи в какой-либо момент. По словам собеседников телеканала, по просьбе Трампа Дмитриев, в частности, встретился с сенатором Маркуэйном Маллином.

Маллин, республиканец из Оклахомы, известен своей поддержкой помощи Украине. По данным NBC, на встречах с участием Дмитриева обсуждались условия завершения конфликта на Украине и требования Москвы, связанные с прекращением огня.

Bloomberg: США ждут, когда Дмитриев доложит Путину об итогах поездки в Вашингтон

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев входил в состав делегации, которая представляла Россию на первых переговорах с США, прошедших 18 февраля в Саудовской Аравии. Глава РФПИ отмечал, что на этих переговорах он отвечал за «экономический аспект дискуссии». СМИ писали, что в ходе визита в Вашингтон в начале апреля Дмитриев встретится со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

По итогам визита в США Дмитриев сообщил, что был достигнут значимый прогресс в переговорах о прекращении огня. По его мнению, администрация Трампа слышит позицию РФ и понимает озабоченности Москвы.

Россия и США «за последние два дня сделали три шага вперед», подчеркнул Дмитриев. В то же время он отметил, что потребуется еще ряд встреч США и России, чтобы разрешить все разногласия.