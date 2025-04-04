В Афганистане нашли самого старого в мире мужчину

В Афганистане нашли самого старого в мире 140-летнего мужчину
Долгожитель Акель Назир, возраст которого, предположительно, составляет 140 лет, живет в восточной афганской провинции Хост. Он может оказаться самым старым человеком в мире. Об этом сообщил новостной портал Tolo news.
По словам Назира, ему уже было около 30 лет, когда Афганистан получил независимость от Великобритании. Он добавил, что хорошо помнит время правления короля Афганистана Амануллы Хана, а также празднование Дня независимости от британского господства.
— Я был во дворце с Ханом... и я помню, как сказал, что британцы бежали и преклонили колени. Все были счастливы и благодарили короля за то, что он прогнал британцев. Многие лидеры сопровождали нас в президентский дворец, но сейчас все они скончались, — цитирует слова долгожителя портал.
Его родственники просят правительство подтвердить возраст долгожителя правовыми документами.
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