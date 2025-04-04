В Афганистане нашли самого старого в мире мужчину

Долгожитель Акель Назир, возраст которого, предположительно, составляет 140 лет, живет в восточной афганской провинции Хост. Он может оказаться самым старым человеком в мире. Об этом сообщил новостной портал Tolo news.

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По словам Назира, ему уже было около 30 лет, когда Афганистан получил независимость от Великобритании. Он добавил, что хорошо помнит время правления короля Афганистана Амануллы Хана, а также празднование Дня независимости от британского господства.

— Я был во дворце с Ханом... и я помню, как сказал, что британцы бежали и преклонили колени. Все были счастливы и благодарили короля за то, что он прогнал британцев. Многие лидеры сопровождали нас в президентский дворец, но сейчас все они скончались, — цитирует слова долгожителя портал.

Его родственники просят правительство подтвердить возраст долгожителя правовыми документами.

Жительница Испании 111-летняя Анжелина Торрес рассказала, что ей помогает сохранить бодрость и дожить до такого почтенного возраста напиток, который она готовит практически каждое утро.

Ученые определили максимально возможный возраст человека. Исследование показало, что способности организма к восстановлению истощаются между 120 и 150 годами. Можно ли дожить до 120 и более лет, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина.