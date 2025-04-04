Экс-агент ЦРУ рассказал, где спрятан легендарный Ковчег Завета

Бывший сотрудник ЦРУ, майор Эд Дэймс, заявил о том, что смог установить предполагаемое местонахождение легендарного Ковчега Завета. Его слова приводит Daily Mail.

Майор Эд Дэймс утверждает, что в 1980-х годах он был частью секретного проекта «Звездные врата», целью которого было изучение «потенциала психических феноменов для использования в военных и разведывательных целях».

Благодаря своему дару, который он активно развивал во время проекта, он может получать данные об объектах, людях и местах дистанционно, без физического присутствия. Майор решился провести исследование и установить, где находится легендарный Ковчег Завета, в который были помещены Заповеди.

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По его словам, в итоге он выяснил, что библейская реликвия находится в Пещере Патриархов в Хевроне на Западном берегу реки Иордан, где по легенде захоронены библейские пророки Авраам, Исаак и Иаков.

«Я нахожусь в каком-то каменном тоннеле и там же находится объект. Этот объект тяжелый, квадратный и плотный», - рассказал бывший агент ЦРУ свое видение.

Он подчеркнул, что во время сеанса испытал чувства, которые не в состоянии описать, и это его испугало, но он абсолютно уверен, что нашел библейскую реликвию.

Бывший разведчик также отметил, что сейчас в основном занимается помощью в поиске пропавших детей. И в 2024 году своим «ментальным взором» увидел поле, рядом с которым нашли позднее останки пропавшего во Франции мальчика.

Ранее в ЦРУ рассекретили доклад о жизни на Марсе, в котором утверждалось, что участник проекта «Звездные врата» сумел переместить свое сознание на красную планету примерно за миллион лет до нашей эры и увидел там развитую цивилизацию «очень больших людей», ищущих «новое место для жизни, поскольку их окружающая среда была испорчена».