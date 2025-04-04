В Польше захотели завладеть украинским морским портом

Варшава может купить или арендовать порт Одессы для экспорта зерна, заявил замминистра сельского хозяйства и развития Польши Михал Колодзейчак в эфире телеканала Polsat. По его словам, в таком случае польские власти открыли бы новые торговые пути в Африку.

Я сейчас хочу предложить, чтобы украинцы сдали в аренду, например, на 50 лет, или продали нам пристань, где поляки могли бы иметь свой зерновой порт, — сказал он.

Колодзейчак считает, что у Польши должно быть свое видение будущего Украины. Также он обратился к Киеву с предложением продать Варшаве 500 тысяч гектаров земли для разведения скота.

Ранее политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов заявлял, что Польша, Румыния и Венгрия претендуют на получение части Западной Украины. По его словам, они могут попытаться захватить территории в случае, если Украину «будет не спасти».

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Как отметил эксперт, эти претензии небезосновательны. Родионов напомнил, что польские реваншисты требуют вернуть всю территорию, некогда принадлежавшую Польше, — это вся Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская и Ровненская области. Вместе с этим политолог напомнил, что Польша не хочет иметь общих границ с Россией.