Отец Маска сделал неожиданное заявление о Путине
Отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск заявил, что вся его семья восхищается президентом России Владимиром Путиным и считает его примером сильного лидера. Об этом Маск-старший рассказал в интервью британским СМИ.
Эррол Маск - инженер, предприниматель и пилот. Он работал в сферах машиностроения и электрификации, стал одним из основателей компании в ЮАР, занимавшейся производством электроприборов. Илон Маск несколько раз упоминал, что его отношения с отцом были довольно сложными, и они некоторое время не поддерживали близких отношений.
Эррол Маск и Мэй Маск, мать будущего основателя SpaceX и Tesla, развелись, когда их сыну было девять лет. В последние годы отец и сын снова начали общаться - Эррол Маск заявил, что они время от времени ведут политические дискуссии. Британская журналистка задала Маску-старшему вопрос, что его сын говорил о Путине во время таких разговоров.
«Я думаю, как семья мы определенно немного восхищаемся господином Путиным. Было бы глупо не восхищаться, потому что он всегда спокоен. Я слушаю его речи - он говорит логичные вещи. Если оценивать его как мужчина мужчину - я не говорю об отношениях между странами и так далее, а просто как мужчина мужчину - очень трудно не испытывать восхищения по отношению к господину Путину», - подчеркнул Маск-старший.
На уточняющий вопрос журналистки, говорил ли Илон Маск нечто подобное о Путине, его отец ответил, что «все в семье так думают».
«Вот эта вся риторика - «не доверяйте этому человеку» - все эти люди пытаются убедить вас в том, что вы, к примеру, не должны доверять словам господина Путина. В результате часть тебя думает - я не должен доверять этому мужчине. Но с другой стороны, он является примером сильного лидера, для меня», - подчеркнул Эррол Маск.