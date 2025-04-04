Отец Маска сделал неожиданное заявление о Путине

Отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск заявил, что вся его семья восхищается президентом России Владимиром Путиным и считает его примером сильного лидера. Об этом Маск-старший рассказал в интервью британским СМИ.

Эррол Маск - инженер, предприниматель и пилот. Он работал в сферах машиностроения и электрификации, стал одним из основателей компании в ЮАР, занимавшейся производством электроприборов. Илон Маск несколько раз упоминал, что его отношения с отцом были довольно сложными, и они некоторое время не поддерживали близких отношений.

Илон Маск оценил Путина

Эррол Маск и Мэй Маск, мать будущего основателя SpaceX и Tesla, развелись, когда их сыну было девять лет. В последние годы отец и сын снова начали общаться - Эррол Маск заявил, что они время от времени ведут политические дискуссии. Британская журналистка задала Маску-старшему вопрос, что его сын говорил о Путине во время таких разговоров.

«Я думаю, как семья мы определенно немного восхищаемся господином Путиным. Было бы глупо не восхищаться, потому что он всегда спокоен. Я слушаю его речи - он говорит логичные вещи. Если оценивать его как мужчина мужчину - я не говорю об отношениях между странами и так далее, а просто как мужчина мужчину - очень трудно не испытывать восхищения по отношению к господину Путину», - подчеркнул Маск-старший.

На уточняющий вопрос журналистки, говорил ли Илон Маск нечто подобное о Путине, его отец ответил, что «все в семье так думают».