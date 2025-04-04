Франция выступила против совместных с Британией закупок оружия в ЕС

Около десяти стран-членов Евросоюза (ЕС) поддержали план Германии, позволяющий Великобритании и Канаде участвовать в коллективных закупках вооружений государствами сообщества. Об этом написала газета Politico со ссылкой на источники.

Как уточняется, заявления о поддержке подобной инициативы прозвучали на встрече 3 апреля послов Евросоюза. Однако усилия Германии «столкнулись с противодействием Франции, которая отвергла участие в ней Соединенного Королевства», говорится в статье.

«Французский посол довольно громко об этом говорил, предупредив, что это приведет к задержкам в реализации плана», — написали журналисты.

Как уточняется. Франция планирует обеспечить себе более выгодные права на рыболовство в британских водах в обмен на соглашение по обороне и безопасности между Лондоном и Брюсселем.

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Ранее сообщалось, что лидеры стран Европейского союза опасаются, что могут лишиться доступа к вооружениям США, которые они покупали десятилетиями. До этого также сообщалось, что Франция настаивает на отказе Евросоюза от закупок американского оружия. По мнению французских властей, деньги европейских налогоплательщиков должны быть потрачены на военные системы, разработанные и произведенные в Европе.