В ВОЗ отреагировали на сообщения о новой инфекции в России

Всемирная организация здравоохранения опровергла информацию о появлении в России новой инфекции, вызывающей кашель с кровью.

Глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев сообщил, что организация связалась с Роспотребнадзором и получила информацию о нескольких случаях заболевания, причины которых были ранее не ясны, сообщает «Москва 24».

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После расследования выяснилось, что случаи в Москве и Подмосковье были связаны с пневмонией, вызванной микоплазменной инфекцией, и не имеют отношения к новому вирусу.