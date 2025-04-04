Пока вы спали: импичмент президенту Южной Кореи и обвинения Сийярто в адрес ЕС

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Трамп уверен, что Путин и Зеленский готовы к сделке по Украине

Глава администрации США Дональд Трамп считает, что президенты России и Украины готовы к сделке, пишет ТАСС.

"Он готов заключить сделку", - сказал про Зеленского американский лидер во время общения с журналистами на борту своего самолета.

Он также отметил, что, по его мнению, Владимир Путин также готов заключить сделку.

"Европа не добилась успеха, взаимодействуя с президентом Путиным. Однако я думаю, что добьюсь [в этом] успеха", - заявил Трамп, комментируя ситуацию вокруг Украины.

По оценке Трампа, в целом в обсуждении урегулирования на Украине есть большой прогресс.

В Литве попытались обвинить Россию в гибели американских военных

Американские военные якобы могли погибнуть в Литве по вине России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Delfi.

"И, если как следует вдуматься, эти солдаты вообще не должны были бы оказаться на полигоне в Пабраде", — говорится в публикации.

По утверждению автора статьи, солдаты оказались в Литве из-за того, что Россия якобы запугала всю Европу.

Глава МИД Венгрии обвинил страны ЕС в лицемерии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил страны ЕС в лицемерии. Речь идет о порицании Будапешта за выход из Международного уголовного суда (МУС), пишет РИА Новости со ссылкой на трансляцию телеканала М1.

"Что касается нашего выхода из Международного уголовного суда, то на встрече мне об этом никто не говорил, но я видел, что в течение дня некоторые самоотверженно высказывались по этому поводу. Что-то я не встречал этого навязчивого желания сделать заявление, когда Финляндия, Польша и страны Балтии объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин... Я не увидел этого импульсивного побуждения сделать заявление, когда Литва, еще один наш союзник, объявила о выходе из Дублинской конвенции о запрете кассетных боеприпасов", - заявил глава венгерского МИД журналистам.

Сийярто отметил "избирательный" характер европейской критики, в котором "присутствует некоторое лицемерие".

Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту

Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю. Новый президент страны должен быть избран до 3 июня, сообщает РИА Новости.

В пятницу Конституционный суд Южной Кореи принял ходатайство парламента страны об импичменте президента. Это означает окончательное отстранение Юн Сок Ёля от должности.

Отмечается, что вердикт был вынесен спустя 111 дней после подачи парламентом предложения об отстранении главы государства и через 38 дней после завершения судебных слушаний. Теперь Южную Корею ждут досрочные выборы. Новый президент должен быть избран в течение шестидесяти дней, то есть до 3 июня.

Во Франции раскрыли план ЕС повторить румынский сценарий

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз чувствует опасность из-за выборов в Польше, поэтому готовится повторить румынский сценарий, пишет РИА Новости со ссылкой на запись политика в соцсети X.

"ЕС явно готовит отмену президентских выборов в Польше 18 мая или отстранение кандидата! <…> Вчера ультраевропейский премьер-министр Польши Дональд Туск с серьезным видом заявил, что началось иностранное вмешательство в выборы <…> есть один кандидат, которого ЕС считает очень "проблемным" на этих польских выборах: Славомир Ментцен, по прозвищу Польский Трамп", — написал Филиппо.

Он также отметил, что этот кандидат вызывает недовольство Брюсселя.