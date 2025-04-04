Во Франции заявили о возможной отмене выборов в Польше

Европейский союз (ЕС) чувствует опасность из-за президентских выборов в Польше и готовится их отменить. Об этом в соцсети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он вспомнил слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что в стране «началось иностранное вмешательство в выборы» и что есть один кандидат, которого Евросоюз считает очень «проблемным», указав на Славомира Ментцена.

В Польше определились три лидера в гонке за пост президента

Филиппо отметил, что Ментцен вызывает недовольство ЕС тем, что он выступает против объединения и поддержки Украины.

Спикер сейма (нижней палаты польского парламента) Польши Шимон Холовня заявил, что выборы президента страны состоятся 18 мая. Действующий президент Дуда не сможет принять участие в предстоящих выборах, поскольку занимает пост второй раз подряд.

В феврале оставляющий пост президента Польши Анджей Дуда назвал размер пенсии, которую ему будут выплачивать по истечении полномочий, невысокой — около 11 тыс. злотых (около 266 тыс. рублей. — прим. Газета.ru).

Ранее Дуда призвал остановить «империализм» России.