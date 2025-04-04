Причины интереса Трампа к России объяснили

Президент США Дональд Трамп и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф считают Россию страной экономических возможностей, из-за чего стремятся к завершению конфликта на Украине. Причину интереса хозяина Белого дома к РФ раскрыл британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Видение Трампа и Уиткоффа на конфликт в целом схожи. Им нужно срочно его завершить. В их глазах Россия — страна экономических возможностей», — объяснил Меркурис.

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Он отметил, что Трампа интересуют российские ресурсы: уран, титан и редкоземельные металлы. Эксперт напомнил, что «сейчас экономика и торговля полностью определяют политику».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал дипломатическо-коммерческим ходом решение президента США Дональда Трампа не обкладывать пошлинами товары из России.