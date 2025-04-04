В пошлинах Трампа увидели одно преимущество для России

Российская химическая промышленность может выиграть от введения американским лидером Дональдом Трампом торговых пошлин на импорт. Кроме того, риски для сектора сельского хозяйства будут не такими серьезными, как для других государств, об этом РИА Новости рассказал действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.

«Пошлины Трампа могут ограниченно помочь России... Химическая промышленность и удобрения усилятся при снижении конкуренции в США», — полагает специалист.

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