Бирмингем заполонили огромные крысы

Гигантские крысы пугают жителей английского города Бирмингем. Некоторые достигают размером с кошку и их, в последнее время много.

«Крысы размером с кошку снуют по улицам средь бела дня, невыносимая вонь, пропитывающая воздух, мусор, высыпающийся из черных мешков, которые скапливаются по всему городу. Добро пожаловать в новую норму для жителей Бирмингема», - пишет издание Independent.

Крысы появились не просто так, а из-за забастовки мусорщиков. На улицах Бирмингема скопилось 17 тысяч тонн отходов, которые пока никто не собирается вывозить.

Ранее «СП» писала о том, что четверть российского сливочного масла оказалось некачественным.