Вэнс: жители Гренландии хотят быть независимыми от Дании

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение в интервью телеканалу Newsmax, что народ Гренландии хочет быть независимым от Дании.

«Я считаю, что они хотят быть независимыми от Дании», — цитирует политика РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что отношения острова с Соединёнными Штатами можно будет обсуждать после его отделения от королевства.

Трамп заявил о важности Гренландии для США

Датский премьер-министр Метте Фредериксен ранее заявил, что США не получат контроль над Гренландией.

Генсек НАТО Марк Рютте также выразил убеждение, что Гренландия должна оставаться частью Дании.