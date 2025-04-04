Вэнс: жители Гренландии хотят быть независимыми от Дании
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение в интервью телеканалу Newsmax, что народ Гренландии хочет быть независимым от Дании.
При этом он подчеркнул, что отношения острова с Соединёнными Штатами можно будет обсуждать после его отделения от королевства.
Трамп заявил о важности Гренландии для США
Датский премьер-министр Метте Фредериксен ранее заявил, что США не получат контроль над Гренландией.
Генсек НАТО Марк Рютте также выразил убеждение, что Гренландия должна оставаться частью Дании.