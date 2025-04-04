Трампа уговаривают не звонить Путину

Окружение американского лидера Дональда Трампа советует ему не проводить новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным до согласия Москвы на полное прекращение огня в конфликте на Украине.

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«Окружение Трампа советует ему не звонить Путину, пока он не обязуется полностью прекратить огонь, сообщили официальные лица», — передаёт телеканал NBC News.

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При этом, согласно публикации, Трамп «может внезапно решить», что хочет поговорить с Путиным.

Глава Российского фонда прямых инициатив (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее назвал Путина и Трампа историческими лидерами, которые могут работать вместе, добиваясь существенного прогресса в отношениях между двумя странами.