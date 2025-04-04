В Раде заявили, что Украину ожидает удар со стороны США

Украинские власти жаждут введения новых санкций против России, однако забывают, что они следующие в данном списке, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«В телемарафоне очень радуются угрозам США ввести санкции против России. Это значит, что в офисе Зеленского так и не понимают или забыли, что следующий принудительный удар будет по Украине», — написал он в Telegram-канале.

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Ранее Дубинский заявил, что США хотят получить от Украины $184 млрд.

Также он выразил предположение, что Владимир Зеленский исчезнет из политики через 120 дней.