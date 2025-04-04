Сийярто поблагодарил Вашингтон за закрытие вопроса об Украине в НАТО

Венгрия благодарна новой администрации Соединенных Штатов за прекращение заверений Украины в том, что она сможет стать членом НАТО. Это почти сразу привело бы к третьей мировой войне, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает.

«Мы также благодарны американской администрации и президенту Дональду Трампу за то, что они прояснили ситуацию и положили конец заверениям Украины в том, что она сможет стать членом НАТО», — отметил он.

Сийярто заявил, что просил Украину прекратить атаки на энергоинфраструктуру РФ

По словам Сийярто, очевидно, что членство Украины в альянсе практически сразу привело бы к развязыванию третьей мировой войны. Венгрия, конечно, никогда это не поддерживает и поддерживать не будет, резюмировал дипломат.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО. Политик также подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский стремится добиться вступления страны в альянс.

В свою очередь, в марте помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон выступают против вступления Украины в НАТО.