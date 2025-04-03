Круизный лайнер попал в шторм с 12-метровыми волнами в проливе Дрейка, инцидент попал на видео. Об этом сообщает New York Post.

© Quark Expeditions

Ролик был снят на борту корабля Ocean Explorer компании Quark Expeditions тревел-блогером Лесли Энн Мерфи. На кадрах видно, как судно раскачивается на гигантских волнах, которые доходили до 12 метров. Один из ударов оказался настолько сильным, что пассажирка, не удержав равновесия, упала на пол.

«Представьте, если бы вы записались на 48-часовые американские горки», — прокомментировал произошедшее Мерфи.

Отмечается, что с гигантскими волнами лайнер столкнулся, когда проплывал через пролив Дрейка, который известен своей суровой погодой. В целях безопасности всем пассажирам рекомендовали оставаться в каютах, однако некоторые из них все же решили прогуляться по лайнеру, с трудом удерживая равновесие. Серьезных травм никто не получил.