Белый дом: решение Трампа о пошлинах не является безумным

Директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хэссетт заявил, что решение президента США Дональда Трампа о введении масштабных «взаимных» пошлин «не является безумным». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По словам Хэссетта, подобная политика уже проводилась властями США в прошлом. При этом он также добавил, что ранее подобные решения показывали свою эффективность.

«В этой политике нет ничего безумного. В реальности эта политика, которую испытывали и она была эффективной в Соединенных Штатах на протяжении 150 лет. Я думаю, что первым принятым законом, или одним из первых законов, были пошлины», — заявил он.

Помимо этого Хэссетт добавил, что от Трампа зависит, будут ли США вводить какие-либо изменения в принятые меры.

Ранее Трамп подписал указ об очередном повышении пошлин на товары из других стран. Согласно тексту документа, базовая минимальная ставка за импортные товары составит 10%, но большинство стран столкнется с повышенными ставками — они будут рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита США с конкретной страной.