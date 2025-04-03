Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщает «24-й канал».

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Подробности произошедшего не приводятся, местные власти не комментировали ситуацию.

В настоящее время в контролируемых украинской администрацией районах Запорожской области действует воздушная тревога.

В ночь на 3 апреля сообщалось, что Харьков и Днепропетровск подвергаются массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Около полуночи мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атаковали 14 беспилотных летательных аппаратов, удары пришлись по пяти локациям в Киевском районе. По его словам, небольшие повреждения получили объекты жилищного фонда и транспортной инфраструктуры.