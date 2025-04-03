Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на вступление Украины в НАТО. Его слова приводит издание «Обозреватель».

Украинский лидер не считает, что двери НАТО закрыты для Украины, он отмечает, что подвижки в вопросе членства страны в альянсе еще возможны:

«Пока с НАТО сложно, потому что вы знаете, кто не поддерживает членство Украины в НАТО. Пока что. Но все равно в любом случае со стола или из будущего этот вопрос пока что никто не убирает», — подчеркнул он.

Ранее Зеленского предупредили о безвыходном положении из-за сделки с США по редкоземельным металлам. Утверждается, что соглашение на сделку подорвет политическую карьеру Зеленского и его образ в глазах граждан как человека, обещающего полный суверенитет их государства.