В телеэфире США призвали бомбить союзников ядерным оружием

Ведущий американского телеканала Fox News Джесси Уотерс в ходе эфира своей авторской программы призвал США не церемониться с союзниками и заявил о пользе применения ядерного оружия, напомнив про Японию, которая после этого стала верным другом Вашингтона.

© Московский Комсомолец

"Дружелюбие к другим странам - вот что ввергло нас в кучу проблем", - сказал Уотерс, добавив, что любая страна должна ставить свои интересы превыше всего.

По мнению американского ведущего, США могут заниматься бизнесом с другими странами, если интересы совпадают. "А когда нет... что ж, такова жизнь", - многозначительно отметил журналист.

Следом он допустил, что США, возможно, придется "сжечь несколько мостов" в отношении с Данией, чтобы получить Гренландию.

Уотерс не видит в этом ничего плохого. "Мы сбросили атомные бомбы на Японию - и теперь на Тихом океане у нас нет преданнее союзника", - заявил он.

По словам телеведущего, возможно сейчас придется сжечь несколько мостов, чтобы построить новый большой и красивый мост для следующих поколений американцев.