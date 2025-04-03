Трамп: новые пошлины обеспечат США дополнительные $6—7 трлн

Новые пошлины обеспечат Соединённым Штатам дополнительные $6—7 трлн. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами.

«Я думаю, это проходит очень хорошо. У США будет $6—7 трлн, поступающих в страну», — процитировало его РИА Новости.

Трамп добавил, что ждёт «бума» на рынках и в целом в стране.

Накануне он сообщил, что США вводят базовые пошлины в размере 10% на импорт из других государств. Спустя время Трамп заявил, что американская экономика благодаря такому решению пошла на поправку.

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