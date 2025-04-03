Сийярто: Венгрия никогда не поддержит вступление Украины в НАТО

Венгрия никогда не поддержит вступление Украины в НАТО, потому что такой шаг приведет к третьей мировой войне. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, участвующий во встрече с коллегами из стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

Он отметил, что "новая администрация США положила конец нереалистичным ожиданиям по поводу членства Украины в НАТО".

"Совершенно ясно, что Украина не может вступить в НАТО, потому что это сразу приведет к третьей мировой войне. Венгры никогда не поддержат такой шаг", - написал глава МИД на своей странице в Х.

Сийярто также указал, что Венгрия "благодарна президенту Дональду Трампу и новой администрации США за возобновление прямых каналов связи с Россией". По его словам, "это пока не привело к окончанию войны [на Украине], но мир уже стал более безопасным местом благодаря значительному снижению риска эскалации" конфликта.

Министр сообщил, что прибыл на совещание в Брюсселе с опозданием, поскольку в первой половине дня должен был находиться в Будапеште в связи с визитом в Венгрию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Поэтому он попал сразу на заседание Совета Украина - НАТО. "Начнем со сложной повестки", - заявил Сийярто, намереваясь изложить на этой встрече позицию своей страны.