В МИД Дании объяснили беспочвенность притязаний Трампа на Гренландию

Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию не соответствуют международному праву. Об этом по итогам встречи с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен, передает ТАСС.

Он назвал высказывания Трампа о видении или амбициях захватить Гренландию «неустойчивыми».

«Ситуация достигла уровня, где она не соответствует международному праву. У меня было ощущение, что он (Рубио) внимательно слушал, что я говорил», — добавил Расмуссен.

Глава МИД Дании отверг любые претензии США на Гренландию. При этом он отметил, что без представителей Гренландии конкретный разговор о проблеме невозможен, указав, что «было важно заявить, что у них есть оборонное соглашение от 1951 года, в рамках которого можно сделать больше».

Ранее Трамп неоднократно заявлял об «абсолютной необходимости» для Вашингтона владеть Гренландией. Президент США даже пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова, и не исключил возможности использования военной силы для перехода острова под контроль Вашингтона.

Напомним, что до 1953 года Гренландия являлась колонией Дании. Она по-прежнему остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.