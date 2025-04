NYP: Обама выступал против выдвижения Харрис на выборах

Экс-президент США Барак Обама полагал, что Демпартии не следует выдвигать Камалу Харрис на пост главы государства. По его мнению, у нее не было шансов на победу, пишет New York Post.

Журналисты отметили, что о президентской кампании, шансах кандидатов на победу рассказывается в книге Джонатана Аллена и Ами Парнес «Борьба: внутри самой бурной схватки за Белый дом» (Fight: Inside the Wildest Battle for the White House).

«В частных беседах Обама прямо сказал союзникам, что она проиграет [Дональду] Трампу», — уточнили авторы книги.

Напомним, что Харрис, занимавшая должность вице-президента в прежней администрации, включилась в предвыборную борьбу после поражения Джо Байдена на дебатах с Трампом.

Ее кандидатуру поддержали многие видные представители Демпартии. В частности, в июле 2024 года Обама и его супруга Мишель заявили, что поддерживают кандидатуру Харрис в предвыборной гонке.