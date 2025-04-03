В Словакии проходят многотысячные протесты с требованием отставки Фицо

Многотысячные протесты с требованием отставки правительства премьера Роберта Фицо проходят в Словакии. Об этом сообщил телеканал Markiza.

По его данным, только в Братиславе в акции протеста принимают участие около 9 тыс. граждан. Они прошли по центру столицы до здания Национального совета (парламента) республики.

Активисты требуют от законодателей отклонить предложенный кабмином для утверждения закон, ужесточающий требования к неправительственным организациям. Звучат призывы к отставке правительства и критика его политики по отношению к РФ.

Антиправительственные протесты, организованными близкими парламентской оппозиции словацкими гражданскими объединениями, проходят в четверг еще в пяти городах Словакии. Активисты, кроме прочего, вышли на акцию протеста против действий словацкого кабмина в Брюсселе.

Протесты также запланированы в Словакии и в пятницу. Они пройдут в 10 городах республики.