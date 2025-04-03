AFP: В США отключили спутник, транслировавший на Россию передачи «Радио Свобода»*

Говорит Москва

Американское агентство по глобальным медиа уведомило средство массовой информации, что контракты на трансляцию расторгнуты. Об этом со ссылкой на гендиректора медиакомпании Стивена Капуса сообщает агентство Франс Пресс.

В США отключили спутник, транслировавший на Россию передачи «Радио Свобода»*
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«Мы пришли сегодня на работу и увидели, что спутниковые услуги, которые охватывают Россию, были отключены Агентством США по глобальным медиа (USAGM)», — рассказал Капус.

«Радио Свобода», редакция которого базируется в Праге, начало свою работу в начале 1950-х годов, его деятельность финансировалась Конгрессом США.

«Радио Свобода» и «Голос Америки»* оказались под угрозой закрытия, после того как президент США Дональд Трамп дал распоряжение радикально сократить штат Агентства по глобальным медиа, которое курирует оба СМИ.

*«Радио Свобода» и «Голос Америки» признаны в России СМИ-иноагентами и внесены в реестр нежелательных организаций.

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