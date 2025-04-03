В США отключили спутник, транслировавший на Россию передачи «Радио Свобода»*

Американское агентство по глобальным медиа уведомило средство массовой информации, что контракты на трансляцию расторгнуты. Об этом со ссылкой на гендиректора медиакомпании Стивена Капуса сообщает агентство Франс Пресс.

«Мы пришли сегодня на работу и увидели, что спутниковые услуги, которые охватывают Россию, были отключены Агентством США по глобальным медиа (USAGM)», — рассказал Капус.

«Радио Свобода», редакция которого базируется в Праге, начало свою работу в начале 1950-х годов, его деятельность финансировалась Конгрессом США.

«Радио Свобода» и «Голос Америки»* оказались под угрозой закрытия, после того как президент США Дональд Трамп дал распоряжение радикально сократить штат Агентства по глобальным медиа, которое курирует оба СМИ.

*«Радио Свобода» и «Голос Америки» признаны в России СМИ-иноагентами и внесены в реестр нежелательных организаций.