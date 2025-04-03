Рютте назвал конфликт на Украине глобальным, а не региональным

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что украинский конфликт имеет глобальный характер. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Такое заявление Рютте сделал во время совместного заявления с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Ранее украинский министр прибыл в Брюссель для участия в заседании Совета НАТО — Украина.

По мнению Рютте, конфликт на Украине имеет не локальный, а глобальный характер, поскольку Россия получает поддержку со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана. При этом генсек также добавил, что именно эти страны в итоге будут определять то, чем закончится конфликт.

«Совершенно очевидно, что это не локальный, а глобальный конфликт, поскольку Россия получает поддержку от Китая, Северной Кореи и Ирана», — заявил он.

Рютте также считает, что «некоторые страны с особым вниманием» следят за окончанием конфликта. Кроме того, он уточнил, что исход конфликта на Украине может повлиять на стратегию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.