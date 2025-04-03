Рютте назвал конфликт на Украине глобальным, а не региональным

Генсек НАТО заявил, что украинский конфликт имеет глобальный характер
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что украинский конфликт имеет глобальный характер. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Такое заявление Рютте сделал во время совместного заявления с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Ранее украинский министр прибыл в Брюссель для участия в заседании Совета НАТО — Украина.
По мнению Рютте, конфликт на Украине имеет не локальный, а глобальный характер, поскольку Россия получает поддержку со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана. При этом генсек также добавил, что именно эти страны в итоге будут определять то, чем закончится конфликт.
«Совершенно очевидно, что это не локальный, а глобальный конфликт, поскольку Россия получает поддержку от Китая, Северной Кореи и Ирана», — заявил он.
Рютте также считает, что «некоторые страны с особым вниманием» следят за окончанием конфликта. Кроме того, он уточнил, что исход конфликта на Украине может повлиять на стратегию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.