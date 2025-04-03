Нетаньяху и Орбан вместе поговорили с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его венгерский коллега Виктор Орбан вместе поговорили с президентом США Дональдом Трампом и обсудили с ним решение Венгрии выйти из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявили в канцелярии главы израильского правительства, передает ТАСС.

«Нетаньяху и Орбан сегодня (..) поговорили с президентом США о решении Венгрии покинуть МУС и дальнейших шагах, которые могут быть приняты в связи с этим», — говорится в сообщении.

Ранее глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш на фоне визита израильского политика в республику объявил, что страна выйдет из соглашения по МУС. Орбан подчеркнул, что Венгрия выйдет из МУС, поскольку он стал инструментом политики, на что указывают все его последние решения по Израилю.