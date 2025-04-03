В ЕС назвали способ для прекращения военных действий на Украине

Для прекращения военных действий на Украине Европейский союз (ЕС) должен усилить военную поддержку Киева. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает «Интерфакс».

«Мы все согласны с этим. И я рада видеть, что по итогу наших продолжающихся обсуждений несколько государств-членов Европейского союза в последние дни взяли на себя новые обязательства», — сообщила европолитик журналистам после неформального совещания глав Минобороны некоторых стран ЕС в Варшаве.

Она добавила, что недавно Париж объявил о дополнительном пакете военной помощи Киеву в размере двух миллиардов евро. ФРГ готова выделить до 12 миллиардов евро в ближайшем будущем, а Швеция — 1,4 миллиарда евро военной помощи Украине. Также Каллас подчеркнула, что в 2025 году Евросоюз приложит все усилия для передачи Киеву двух миллионов артиллерийских снарядов.

По ее словам, это вполне «реалистичный и достижимый» план, который можно будет выполнить совместными усилиями европейских союзников.

Ранее Кая Каллас призвала ЕС снизить зависимость от военного оборудования из США. Она заметила, что Европа должна научиться производить все необходимые боеприпасы и технику самостоятельно.