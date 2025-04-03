Киев получил тысячи терминалов Starlink от европейской страны

Польша передала Украине 5 тыс. терминалов Starlink, рассказал украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, партнеры передали Украине 50 тыс. терминалов Starlink. Больше всего, 29,5 тыс. единиц, было получено от Польши.

ЕС также намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, предоставляемой европейскими коммерческими поставщиками, уточнили журналисты.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заверил, что у Киева есть альтернатива связи на случай отключения страны от системы спутникового интернета Starlink.