Киев получил тысячи терминалов Starlink от европейской страны

В Киеве рассказали о получении от Польши 5 тыс. терминалов Starlink
Польша передала Украине 5 тыс. терминалов Starlink, рассказал украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, партнеры передали Украине 50 тыс. терминалов Starlink. Больше всего, 29,5 тыс. единиц, было получено от Польши.
ЕС также намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, предоставляемой европейскими коммерческими поставщиками, уточнили журналисты.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заверил, что у Киева есть альтернатива связи на случай отключения страны от системы спутникового интернета Starlink.