Австралия ответила угрозами на новые пошлины Трампа

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пригрозил применить механизм разрешения споров, который предусмотрен соглашением о свободной торговле, в ответ на введение США импортных пошлин. Его слова приводит ТАСС.

Альбанезе указал, что австралийцы имеют полное право считать действия президента США Дональда Трампа «подрывающими свободные и справедливые торговые отношения Австралии и Соединенных Штатов».

«Действующее соглашение о свободной торговле с США содержит также механизм разрешения споров, но мы хотели бы решить этот вопрос, не прибегая к его использованию», — добавил он.

Стоит отметить, что США являются одним из ключевых рынков для экспорта Австралии. В 2024 году общий его объем составил более 14 миллиардов долларов.

Ранее Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом многим странам придется столкнуться с повышенными ставками, поскольку их будут рассчитывать исходя из показателей торгового дефицита США с конкретной страной. В частности, для Вьетнама они составят 46%, Китая — 34%, Евросоюза — 20%.