В США мужчина выиграл миллион долларов в лотерею после вещего сна

Американец выиграл миллион долларов в лотерею после вещего сна. Об этом сообщает UPI.

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Счастливчиком оказался житель Вашингтона Томми М. По его словам, выиграть в лотерею Powerball ему удалось благодаря вещему сну, который приснился ему незадолго до розыгрыша. Счастливый билет американец приобрел 26 марта в магазине Tenley Market на Висконсин-авеню.

Он поделился, что в последнее время переживал тяжелый период: за короткое время он потерял мать и собаку.

«На днях мне приснилось, что я стану миллионером. И вот это стало реальностью», — приводятся в тексте его слова.

При этом американец отметил, что покупал лотерейные билеты уже несколько десятилетий в магазине Tenley Market на Висконсин-авеню, но до этого ему не везло. Мужчина рассказал, что планирует потратить часть своего выигрыша на отпуск, а остальное отложить на пенсию.