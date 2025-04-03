Мэрия Киева расширила полномочия Кличко

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Горсовет Киева расширил полномочия мэра города Виталия Кличко и Киевской городской военной администрацией (КГВА). Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».

Мэрия Киева расширила полномочия Кличко
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Теперь реализация полномочий КГВА будет происходить только после подписи самого Кличко.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко осудил такое решение. Он заметил, что украинская столица — не частная компания.

«Забрать полномочия у начальника военной администрации во время военного положения может только тот, кто его назначил... Если так, как вы руководите заседаниями Киевсовета, руководить всем государством — это, знаете, не лучшая предвыборная реклама», — привели его слова в Telegram-канале издания.

В публикации также напомнили, что конфликт между Кличко и назначенным Владимиром Зеленским главой КГВА идет ещё с января.

Зеленский высмеял Кличко

В феврале Кличко заявлял, что конфликт на Украине может закончиться через два месяца.

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