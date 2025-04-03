Мэрия Киева расширила полномочия Кличко

Горсовет Киева расширил полномочия мэра города Виталия Кличко и Киевской городской военной администрацией (КГВА). Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».

Теперь реализация полномочий КГВА будет происходить только после подписи самого Кличко.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко осудил такое решение. Он заметил, что украинская столица — не частная компания.

«Забрать полномочия у начальника военной администрации во время военного положения может только тот, кто его назначил... Если так, как вы руководите заседаниями Киевсовета, руководить всем государством — это, знаете, не лучшая предвыборная реклама», — привели его слова в Telegram-канале издания.

В публикации также напомнили, что конфликт между Кличко и назначенным Владимиром Зеленским главой КГВА идет ещё с января.

Зеленский высмеял Кличко

В феврале Кличко заявлял, что конфликт на Украине может закончиться через два месяца.