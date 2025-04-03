Трамп сравнил экономику США с пациентом, успешно перенесшим операцию

Президент США Дональд Трамп, комментируя введение пошлин против более 180 стран, сравнил экономику США с пациентом, успешно перенесшим операцию. Об этом он написал в соцсетях 3 апреля.

«Операция завершена! Пациент выжил и идет на поправку. Прогноз: он станет гораздо сильнее, больше, лучше и выносливее, чем когда-либо. Сделаем Америку великой снова», — написал Трамп.

Как писала «Парламентская газета», 2 апреля Трамп ввел пошлины по принципу зеркальности на импорт товаров из 183 стран и Евросоюза. То есть если страна ввела пошлины на американские товары, то США ввели ответные пошлины. При этом они не будут полностью зеркальными. Например, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67 процентов, но ответные американские пошлины установили в 34%. Пошлины в ЕС — 39%, но США ввели 20%.

Также США введут 25-процентную пошлину на весь импорт компьютеров, включая ноутбуки и настольные устройства, из всех стран мира.

Россия, Белоруссия и еще несколько стран в список не попали. Сенатор Константин Косачев рассказал «Парламентской газете», почему в этом списке нет России и как действия Трампа отразятся на нашей стране.