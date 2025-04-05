В НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия останется угрозой для Североатлантического альянса надолго, в таком качестве ее будут рассматривать и после завершения украинского конфликта. Его слова приводит ТАСС.

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«НАТО будет продолжать рассматривать Россию как долгосрочную угрозу и после завершения войны на Украине», — подчеркнул Рютте, отметив, что предполагать обратное было бы наивно.

Рютте выразил уверенность, что ЕС угрожают не американские пошлины, а РФ

Ранее Рютте признал, что Россия не примет сценарий, при котором ей придется покинуть новые регионы.

До этого генсек альянса призвал страны НАТО противостоять России в Арктике. Его слова прозвучали в контексте высказанных администрацией США притязаний на Гренландию.