Президент Киргизии встретился с фон дер Ляйен в Узбекистане

Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе рабочего визита в Узбекистан провел встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщила пресс-служба киргизского лидера. В канцелярии отметили, что стороны обсудили развитие сотрудничества между республикой и Евросоюзом.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров <...> встретился с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе встречи обсуждены вопросы поступательного развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом, — говорится в сообщении.

В частности, Жапаров и фон дер Ляйен обсудили расширение торгово-экономических связей и привлечение инвестиций. Киргизский лидер отметил, что взаимодействие между странами Центральной Азии и Евросоюзом динамично развивается и приносит практические результаты.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз призывает США к переговорам об отмене торговых тарифов. По ее словам, введенные Вашингтоном меры станут серьезным ударом по мировой экономике и повлекут катастрофические последствия. Тем не менее, как отметила глава ЕК, Евросоюз «готов действовать». По ее словам, уже подготовлен первый пакет ответных мер для защиты своих интересов.