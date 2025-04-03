Президент Абхазии назначил премьер-министра

Президент Абхазии Бадра Гунба назначил Владимира Делбу премьер-министром страны. Указ об этом он подписал на заседании кабмина, сообщает ТАСС.

© телеграм-канал "Пресс-служба Президента Абхазии"

Вместе с тем Гунба поручил ему в соответствии с конституционным законом подготовить предложения о структуре и персональном составе кабмина республики.

С 2020 года Делба занимал должность вице-премьера и министра финансов. После того как Гунба стал президентом, а Валерий Бганба сложил полномочия исполнявшего обязанности премьера, Делбу назначили исполняющим обязанности главы правительства.

Действующий президент Абхазии еще до своей инаугурации, которая состоялась 2 апреля в Сухуме, приступил к выполнению своих обязанностей. Он рассказал, что готов включить в свою команду представителей оппозиции для совместной реализации поставленных задач.

Со вступлением в должность президента Абхазии Гунбу поздравил Владимир Путин. Президент России заявил, что отношения между РФ и Абхазией развиваются в духе дружбы и союзничества. Путин выразил надежду, что работа Гунбу на должности абхазского президента поможет укрепить взаимоотношения двух стран в будущем.