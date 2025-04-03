В Сирии разрабатывают план по восстановлению страны

Министр экономики и промышленности Сирии Нидал аш-Шаар заявил, что новые власти республики разрабатывают всеобъемлющий план по восстановлению страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас мы разрабатываем всеобъемлющий план, чтобы начать восстановление Сирии вместе с сирийским народом и дружественными странами», — заявил он.

По его словам, формирование нового правительства республики — «это лишь шаг в начале трудного пути».

В ночь на 3 апреля сообщалось, что столкновения между подчиняющимися новым властям Сирии силами безопасности и вооруженными сторонниками бывшего президента Башара Асада вспыхнули в провинции Алеппо. Отмечается, что стычки произошли в районе лагеря палестинских беженцев Нейраб. Он находится к юго-востоку от города Алеппо. 1 апреля в окрестностях Дамаска патруль сил безопасности новых властей страны был обстрелян сторонниками Асада.