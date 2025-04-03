Владимир Зеленский озвучил свои «красные линии», которых он не планирует пересекать при мирных переговорах с Россией. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Во время встречи с руководителями территориальных общин Черниговщины Зеленский заявил, что такой линией для него является уменьшение армии. Он уточнил, что в будущем Украина будет стараться удерживать число военных на том же уровне, что и сегодня — в три раза выше, чем до начала СВО.

«Для нас приоритет – сильная наша армия. Поэтому это "красные линии" – никаких уменьшений в разы нашей армии», — заявил он.

Помимо этого, еще одной «красной линией» для Украины, по его словам, станет официальное признание потерянных территорий.

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